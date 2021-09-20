MURRELL, TIMOTHY DEAN 09/19/2021
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 185
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CARRY CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
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POSSESS MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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