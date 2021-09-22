LEAVY, MONTRELLE LEE 09/20/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 170
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DOMESTIC CRIM TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-BREAKING AND ENTERING TO TERROIZE - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL MISDEMEANOR ASSAULT - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET