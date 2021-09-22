JOHNSON, JONATHAN PIERRE 09/21/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 250
INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POST RELEASE VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE ELECT MONITOR DEV - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET