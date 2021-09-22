ROACH, RICKY EARL 09/21/2021
Age: 23 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 180
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: WRPA Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-UNSAFE TIRES - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UO TO 1/1 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: WRPA Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $12000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET