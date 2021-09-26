PUGH, CLINTON LADONTA 09/22/2021
Age: 35 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 240
CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
DRIVE LEFT OF CENTER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESION OF SCHEDULE II - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS OF CS ON PREMISE OF PRISION OR LOCAL JAIL - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET