PEED, DANNY LONELL 09/26/2021
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 183
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET