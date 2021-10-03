SANCHES, MISEAL ALEJANDRO 10/02/2021

Age: 21 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 225

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRY CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DISCHARGE FIREARM IN CITY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSESSION OF MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSS. MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET