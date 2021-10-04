WOOTEN, ROMELO LEE 10/03/2021

Age: 20 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 175

MAINTAIN DWELLING/PLACE FOR SALE OF CONTROL SUBSTANCE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

SIMPLE POSESS SCH II - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET