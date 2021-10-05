SPENCER, MALCOLM DEVON 10/03/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 150
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET