SPENCER, MALCOLM DEVON 10/03/2021

Age: 28 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 150

ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI

Judicial Status: PRET

HIT/RUN FAIL STOP PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAMAGE - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET