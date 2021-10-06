TAFT, ALEXIUS SHANE 10/04/2021
Age: 27 Sex: F Race: B Height: 508 Weight: 150
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE ELECT MONITOR DEV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET