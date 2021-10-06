MILTON, RODNEY RYHEEM 10/05/2021
Age: 37 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 150
LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
UNAUTHORIZED USE OF MOTOR VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE ELECT MONITOR DEV - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
INTERFERE W/ ELEC MONITOR DEV - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET