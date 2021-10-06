ANDREWS, DAVID TYRONE 10/05/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 189
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
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FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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