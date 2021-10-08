MCCLANAHAN, MICHAEL HAMILTON 10/06/2021
Age: 24 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 175
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TRAFFICKING IN MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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