MCCLANAHAN, MICHAEL HAMILTON 10/06/2021

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 603 Weight: 175

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PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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TRAFFICKING IN MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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