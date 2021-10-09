BROOKS, LAWRENCE PAUL 10/08/2021
Age: 44 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 175
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RECKLESS DRVG - WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SPEED EXCESS OF 55 MPH - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET