VINSON, JAROD TORY 10/08/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 160
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO BURN HARDLAMPS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET