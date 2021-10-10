VICKERS, JACKSON WRIGHT 10/09/2021
Age: 18 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 160
POSS/MANUFACTURE FRAUDULENT ID - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FIRST DEG TRESP ENTER/REMAIN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
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INJURY TO REAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS ALCOHOL BY 19/20 YEARS OF AGE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS DRUG PARAPHERNALLIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
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POSS. MARIJ UP > 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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