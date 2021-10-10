WATSON, JAHEIM JAREESE 10/09/2021
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 200
INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET