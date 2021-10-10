WATSON, JAHEIM JAREESE 10/09/2021

Age: 22 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 200

INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT WITH A DEADLY WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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