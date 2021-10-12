GIBSON, ALEX RASHEED 10/10/2021
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 190
DWI - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSS MARIJ>1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET