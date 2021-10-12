RAHEEM, TAYBRON MALIK 10/11/2021
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 147
FTA - HABITUAL FELON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - PWIMSD HEROIN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - PWISD MARIJUANA - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - SHOW CAUSE - MISDEMEANOR Bond: $450.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET