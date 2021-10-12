HATCHELL, AKEEM ALEXANDER 10/11/2021
Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 200
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY LARCENY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET