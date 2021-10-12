HATCHELL, AKEEM ALEXANDER 10/11/2021

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 200

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT SERIOUS BODILY INJURY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT BY STANGULATION - FELONY Bond: $500.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FELONY LARCENY - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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