SIMS, RONALD TYRMAINE 10/13/2021
Age: 39 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HABITUAL FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-M/S/D/P CS W/N 1000 FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-M/S/D/P CS W/N 1000 FT OF SCHOOL - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-PWIMSD SCH I SUBSTITUTED CATHINONE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET