204857_062.jpg DAYSHUN ATKINSON

ATKINSON, DAYSHUN QAYMONTY CARLOS 10/13/2021

Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $19000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET