ATKINSON, DAYSHUN QAYMONTY CARLOS 10/13/2021
Age: 21 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $19000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET