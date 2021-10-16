BEST, TE`CALVIN THEON 10/14/2021
Age: 20 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 140
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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FTA-POSS MARIJ >1/2 TO 1 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/ZOZ - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET