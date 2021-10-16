DAVIS, ISAIAH TAVON 10/15/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 155
FTA - SIMPLE POSSESS SCH VI - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - LARCENY OF MOTOR VEHCILE - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - LARCENY OF MOTOR VEHCILE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - POSSESS STOLEN VEHICLE - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA - PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET