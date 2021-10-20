GROVE, SONNY FRANKLIN 10/18/2021
Age: 29 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-UNSEALED WINE/LIQ IN PASS AREA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET