JONES, CHRISTOPHER EDWIN 10/19/2021

Age: 31 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 172

SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $8000.00 Type: SECU Status: ACTI

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