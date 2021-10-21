BROWN, TYRA MONIQUE 10/20/2021
Age: 48 Sex: F Race: B Height: 600 Weight: 260
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA DWLR NOT IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA UNLAWFUL USE OF HIGHWAYS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET