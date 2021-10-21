GAY, JENNIFER SUE 10/20/2021

Age: 41 Sex: F Race: W Height: 500 Weight: 140

FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA- EXPIRED NO INSPECTION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-UNSAFE MOVEMENT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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