HARDY, ALTON RAY 10/21/2021

Age: 38 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 195

FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-POSS/DISP ALT/FICT/REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $15000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

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