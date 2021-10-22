THORNE, JOSHUA LEE 10/21/2021
Age: 28 Sex: M Race: W Height: 505 Weight: 180
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POSS. MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INAC
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POSSESS MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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