CARNEY, RASHEEM TREQUAN 10/21/2021
Age: 22 Sex: M Race: B Height: 505 Weight: 115
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $175000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INTENT TO SELL & DELIVER MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS AT CHILD CARE CTR - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
M/S/D/P CS AT CHILD CARE CTR - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS W/INT/S/D COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET