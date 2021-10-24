JOYNER, TRAVIS MATTHEW 10/23/2021
Age: 27 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 125
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET