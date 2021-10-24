JOYNER, TRAVIS MATTHEW 10/23/2021

Age: 27 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 140

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

ROBBERY WITH DANGEROUS WEAPON - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

Tags