DIXON, COREY LAMONT 10/24/2021
Age: 42 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 235
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-EXPIRED REGISTRATION CARD/TAG - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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