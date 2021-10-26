ROBINSON, JOSHUA SCOTT 10/25/2021

Age: 45 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 210

MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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