ROBINSON, JOSHUA SCOTT 10/25/2021
Age: 45 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 210
MISDEMEANOR DEATH BY VEHICLE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FELONY POSSESSION SCH I CS - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET