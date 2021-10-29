JOHNSON, MALIK JAMAL 10/26/2021

Age: 26 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 155

IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI

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OBTAIN ID USING FALSE INFO - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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INTERFER EMERG COMUNNICATION - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTI

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INTERFER EMERG COMUNNICATIONS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI

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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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