JOHNSON, MALIK JAMAL 10/26/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 155
IDENTITY THEFT - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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ASSAULT ON A CHILD UNDER 12 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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