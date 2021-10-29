IRWIN, MARTHA ANN 10/26/2021
Age: 32 Sex: F Race: W Height: 504 Weight: 120
LITTERING NOT> 15LBS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W M/V(FEL) - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO YIELD - YIELD SIGN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET