KELSEY, ALVIN MONROE 10/29/2021
Age: 45 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT LEO/PO SER INJ - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET