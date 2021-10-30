KELSEY, ALVIN MONROE 10/29/2021

Age: 45 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

CARRYING CONCEALED WEAPON - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT LEO/PO SER INJ - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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