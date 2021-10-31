CONNER, DAISY KATLYN 10/30/2021
Age: 21 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 130
FTA-CYBER STALKING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-HARRASSING PHONE CALL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJUANA UPTO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAILURE TO APPEAR- FELONY - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET