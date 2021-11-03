GREENE, DANIEL 11/01/2021

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 160

CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

POSSESS OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD SCH IV CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

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PWISD COCAINE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET