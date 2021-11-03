BEST, FRUQUEZ VAL`SHOUN 11/01/2021
Age: 29 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 150
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Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
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