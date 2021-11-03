SCOTT, RAWLE VICTOR 11/02/2021
Age: 26 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 177
MAINTAIN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWIMSD SCH III CS - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION SCH II CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH III CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET