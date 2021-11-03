HOPKINS, DERRICK LAMONT 11/02/2021
Age: 49 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 255
FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $2500.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-M/S/D/P CS W/N 1000FT OF PARK - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-PWISD COCAIINE - FELONY Bond: $35000.00 Type: UNSC Status: INAC
Judicial Status: PRET