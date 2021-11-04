STEWART, MARK ANDREW 11/03/2021
Age: 54 Sex: M Race: W Height: 601 Weight: 147
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-EXPIRED REGISTRATION CAR/ TAG - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-OPERATE VEH NO INS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET