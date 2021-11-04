MCCULLER, JAMISHA QUANSHAI 11/03/2021
Age: 24 Sex: F Race: B Height: 502 Weight: 79
CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ABANDONMENT OF AN ANIMAL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DOG/CAT/FERRET VACCINATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/ JAIL PREMISES - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET