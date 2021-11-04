SUGGS, TAYVON ALIJMECK 11/03/2021
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 154
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
PWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET