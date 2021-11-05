HARRIS, MARCEL DEVON 11/04/2021
Age: 25 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 150
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
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FTA-POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC
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FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA-POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET