BRYANT, DA JHANAE TY KI 11/06/2021
Age: 21 Sex: F Race: B Height: 511 Weight: 260
CRUELTY TO ANIMALS - FELONY Bond: $16000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
CRUELTY TO ANIMALS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - CHILD NOT IN REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DRIVE WITHOUT TWO HEADLAMPS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - POSS/ DISP ALT/ FICT/ REVD DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FTA - SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET