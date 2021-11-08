FIGUEROA, ALEX OSELL 11/07/2021

Age: 24 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 200

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

OPEN CONT AFTER CONS ALC 1ST - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FAIL MAINTAIN LANE CONTROL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

Tags