ANINKURA-ASUBONTENG, NEWMAN KOFI 11/09/2021
Age: 33 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 145
FTA-BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-ASSAULT LEO/PO SER INJ - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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