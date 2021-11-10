ANINKURA-ASUBONTENG, NEWMAN KOFI 11/09/2021

Age: 33 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 145

FTA-BREAKING OR ENTERING - MISDEMEANOR Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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FTA-ASSAULT LEO/PO SER INJ - FELONY Bond: $35000.00 Type: SECU Status: ACTI

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FTA-LAR REMOVE/DEST/DEACT COMPO - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

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